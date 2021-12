Emeline BRICOLA

J’achève actuellement la troisième année en architecture d'intérieur à l'école Mjm Graphic Design de Strasbourg, et dans l'attente de mes résultats,je cherche à présent à développer le contact avec les clients, ainsi que concevoir un projet et superviser sa réalisation.



Outre les connaissances acquises au cours de mes études, les stages alternés chez Urban Log/in et Maisons Booa m'ont permis d'aborder différentes problématiques, me donnant l'occasion de mettre à profit mon savoir-faire technique et mon esprit créatif.



Dynamique, mobile et organisée, j'ai montré ma capacité d'adaptation et de travail en équipe aussi bien dans le sport que dans les emplois saisonniers que j'ai effectuée. De plus la quantité de travail ne m'effraie pas.



Souhaitant mettre à votre profit mon sérieux et ma motivation, j'espère que ma candidature suscitera votre intérêt et je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations que j'aurais plaisir à vous exposer au cours d'un entretien.



Mes compétences :

Autodesk Revit

Autocad

Artlantis

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Google Sketchup