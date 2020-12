Emeline LORENZATI HALLER

Je suis psychologue sociale de la santé et travaille principalement en libéral. Je reçois en cabinet mais ma spécificité tient dans le fait de me déplacer à domicile. Cette approche est pertinente tant pour les enfants que pour les personnes à mobilité reduite ou victime de troubles sévèrement handicapant.

D'inspiration analytique, j'utilise beaucoup la reformulation propre à Carl Rogers et me forme actuellement à l'emdr.

Je dispose d'une riche experience avec la personne âgée.

Animée par un désir de transmettre mes connaissances et mon expérience, j'interviens également en tant que formatrice, particulièrement dans le domaine de la santé en traitant de thématiques telles que cles addictions, le stress, les emotions..

Des actions aupres des armées et des pompiers en formation font aussi partie de mes activités régulières.



Mes compétences :

Formatrice

Bien être

Troubles du comportement alimentaire

Psychothérapeute

Gestion du trauma

Dégustation émotionnelle

Psychologue