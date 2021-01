Impliqué depuis plus de 10 ans dans le travail du bois et de ses dérivés ; j'ai appris à concevoir, poser et chiffrer la pose de sols et agencements sur mesure.

Plus qu'un métier, c'est pour moi une vraie passion qui me pousse à en apprendre un peu plus chaque jour sur ce domaine.



Mes compétences :

Wood Configurator

Python Programming

Autocad

Google Sketchup

Pcon planner

Microsoft Office

Batitrade

Scroll saw

Sculpture

Tournage sur bois

Chantournage