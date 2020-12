Emilie LELONG TURCATO

Passionnée par mon métier, mes expériences au sein de grands groupes comme de petites structures m'ont permis de devenir pluridisciplinaire de la fonction communication. Après avoir co-dirigé la Communication d'Audencia Business School (13 pers - +2,5m€ de budget), je conseille aujourd'hui les institutions et entreprises pour la définition et la mise en œuvre de tous les aspects de la communication institutionnelle et commerciale comme du marketing.

Je mobilise les compétences développées en communication et management au sein dun écosystème riche et exigeant et veille à rester centrée sur lhumain et laccompagnement des individus et équipes pour le développement personnel & collectif au service dune performance accrue.

Je suis également intervenante / formatrice.

Ce en quoi je crois : Bienveillance, Altruisme, Solidarité

@EmilieLelong_t