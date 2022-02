Emilie LEPRON CALVO

Originaire du sud de la France, (Pyrénées Orientales 66) ,j'ai décidé d'effectuer mes études d'architecture à l'école de Versailles.

Différentes opportunités professionnelles plus ou moins longues (en France et à l'étranger) m'ont permise de découvrir les exigences de ce métier mais aussi les nombreux champs d'actions que celui-ci nous offre. Mon exigence n'a d'égal que ma curiosité et l'excitation d'un nouveau défi architectural ou non d'ailleurs.



Mes projets?

Le premier a vu le jour: me voilà en possession de la HMO ou plus clairement de mon Habilitation à la Maitrise d'Oeuvre en Mon Nom Propre depuis juin 2011.



Aujourd'hui forte d'une expérience de 3 ans au sein de l'agence Cazenove Architectes et Associés -(Paris) et d'une expérience effective en conduite de chantier en Suisse, j'envisage à long terme de voler de mes propres ailes. Cependant, je cherche encore à m'inspirer et appartenir à de nouvelles structures et ainsi découvrir d'autres architectures.

Je reste avant tout ouverte à toute nouvelle expérience qui pourrait m'ouvrir de nouveaux horizons qu'ils soient français ou internationaux...Actuellement dans le pays de Gex je recherche une nouvelle structure en Suisse (romande) et alentours en France.



Partir, m'enrichir, entreprendre, découvrir, créer...et surtout...vivre l'architecture bien sûre...voilà mon crédo.



Motivée, dynamique,si vous aviez un projet alors contactez moi:

calvo.emilie@gmail.com



Mes compétences :

Anglais

Architecture

Danse

Dessin

Sports

Voyages