Emilie OLIVIERI

Bonjour,

J'aime le travail d'équipe et le contact avec les salariés.

J'aime apprendre, développer mes connaissances en environnement, santé et sécurité et également en sureté.

Je pense que dans le métier d'HSE les connaissances techniques ne font pas tout, pour pouvoir faire ce métier, il faut du tact, de la diplomatie, de l'écoute et du savoir vivre.

J'apprécie particulièrement de rechercher des solutions techniques ou organisationnelles suite à une problématique ou un accident



Mes compétences :

eLearning

Microsoft Excel

Microsoft Internet Explorer

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word