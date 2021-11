L’ATELIER D’ARCHITECTURE LS est une société d’architecture active sur les secteurs des marchés publics et privés. Elle met son savoir-faire dans l’accompagnement et le conseil sur tout ce qui relève de l'acte de bâtir et de l'aménagement de l'espace : conception, réalisation, suivi des chantiers, réhabilitation, transformation, agrandissement, sécurité des constructions, décoration intérieure, aménagement urbain, design.