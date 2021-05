12 ans de management dans la grande distribution + 4 ans de management des Ressources Humaines au sein de différentes structures = des compétences riches et variées qui me permettent de répondre aux problématiques de multiples contextes professionnels et de proposer des solutions créatives.



Mes compétences :

SAP

Horoquartz

CHRONOS

HR Access

ADP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel