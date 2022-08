Emilio PERRONE

Fort de mon d’expérience en tant que responsable de ligne de 1993 à 2004 puis en tant que chef d’atelier depuis 2004, j’anime et gère une équipe qui varie de 6 à 10 personnes.

Mes missions actuelles sont d'assurer la production d'instruments destinés aux laboratoire d'analyses médicales dans les conditions de rendement, qualité, coûts, délais, sécurité requis par le Plan De Production que je mets en place et suis de façon hebdomadaire avec l’ensemble des services de la D.O.I.

En collaboration avec le Directeur des Opération Industrielle je participe de façon active au projet de mise en place d’un Plan Industriel Commercial qui soit plus en adéquation avec nos services commerciaux et Supply Chain.



Actuellement, mes missions principales sont :

• Créer et gérer le planning de production.

• Assurer le reporting des informations, l'ordonnancement et réviser les quantités à produire ; éventuellement, ajuster les livraisons et trouver des solutions aux problèmes constatés en collaboration avec le responsable de production.

• Gérer le planning R.H. en adéquation avec le planning de production.

• Suivi des approvisionnements matière et participer aux arbitrages.

• Évaluer la progression et les performances de mon équipe de façon bisannuelle.

• Programmer les formations des collaborateurs.



Mes compétences :

Maintenance

Informatique

Management

Electronique

Qualité

Planification