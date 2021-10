Emily NORMAND

Je suis Motion Designer expérimenté depuis plusieurs années et je sors d'une formation certifiante, en plus d'être autodidacte. Créative, passionnée, appréciant les challenges, je laisse libre court à mon inspiration et ne me laisse influencer par aucune tendance. Mon approche est authentique et personnalisée, defaçon à marquer les esprits et non se noyer dans un style répétitif publicitaire à la mode.C'est la seule façon pour une entreprise de se démarquer réellement de ses concurrents et attirer un regard neuf sur son identité.



Mes compétences :

Motion Design

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

WordPress

3D (Maya, C4d)



Je vous invite à découvrir mes travaux : https://www.youtube.com/watch?v=I4sk_cFcIMk