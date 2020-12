Emma DESCHANDOL

Emma reçoit les formations du Studio Pygmalion, de différents stages professionnels (Philippe Ferran, Florence Georgetti, Sylvain Maurice, Ateliers Meisner), ainsi que celle du café-théâtre (l’Art Scène, Lézart Comiques).



Elle écrit et met en scène une pièce de théâtre (Lâche-moi), tourne et écrit des courts-métrages puis participe au film de Laurent Bouhnik (Zonzon).



Parallèlement, elle devient voix-off nationale. Elle prête sa voix et son chant pour des habillages télé (Canal J, TMC, la 5ème), pour la radio et la publicité, Dior, Nestlé, Ford, Citroën Coca-Cola, lui ont fait confiance.

En 2006, elle met au point son propre répertoire avec un musicien compositeur et créer un groupe qui tourne dans les bars de la capitale, FacePile....



Mes compétences :

Publicité

Paris

Comédienne

Actrice

Chant

Voix off

Créatrice

Littéraire

Rédaction

Conceptrice

Artiste