Attirée par le commerce et par le développement d’une entreprise à l’échelle international, je recherche actuellement une formation diplômante dans le domaine du Management International.

J'aimerais pouvoir approfondir mes compétences dans le management, la négociation, le commerce, et consolider mes connaissances linguistiques, afin d’avoir tous les atouts nécessaires pour développer les affaires d’une entreprise dans un environnement international complexe et interculturel.



Grâce à mes expériences professionnelles depuis plus de 15 ans en France et à l'étranger (5 ans en Espagne, et un an en Australie), j'ai pu travaillé dans des secteurs variés avec comme missions principales : la vente avec la gestion d'un portefeuille clients (grands comptes, distributeurs nationaux et internationaux), la négociation avec l’étranger, l’achat import-export, tout en maitrisant les risques, les techniques et en intégrant la dimension financière des opérations internationales.

J’ai également participé à la création d’une entreprise tripartite (chino-franco-espagnole) ce qui m’a permis d’avoir une vision de l’entreprise dans sa globalité (de la négociation à la création et sa mise en pratique), ce qui m'a apporté également une grande capacité à m'adapter à de nouveaux contextes culturels.



Au jour d'aujourd'hui, à 37 ans, plus déterminée et motivée par mes choix, ce projet de formation me ravi : il me permettra non seulement de répondre au besoin de mon entreprise actuelle mais aussi d'atteindre mes objectifs et perspectives futures.