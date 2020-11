Emmanuel BEILLAUD

Accélérateur de projets digitaux (Product Owner/Manager) & Expérience Client.

Approche multisectorielle et hybride (stratégique, méthodologique, technologique et humaine)

Intervention autour des expertises suivantes :



DIGITAL TRANSFORMATION

Cadrage et pilotage de projets/programmes

Conception et lancement de nouveaux produits & services (BtoBtoC)

Conduite du changement

EXPÉRIENCE CLIENT

Digitalisation des enjeux métiers, évolution des usages

Etude et refonte des parcours digitaux (UX/UI)

INNOVATION & TECHNOLOGIES

Méthodes et approches innovantes (DigiLab, PoC, Design Thinking, Agile, Lean)

Aide au choix de solution et mise en oeuvre (IoT, IA, RPA, Chatbot, CRM, CMS)

MARKETING & BUSINESS DEVELOPEMENT

Offres de services, développement de partenariats, business models



MES CHALLENGES

Accélérer la croissance

Favoriser l'entreprise collaborative

Inventer de nouvelles solutions

Industrialiser le digital



"Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion" (Hegel)

