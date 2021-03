Emmanuel BLARET

Au-delà des contextes techniques variés dans lesquels je suis intervenu, mon goût pour le travail en équipe et un esprit de synthèse reconnu m'ont naturellement conduit à occuper des fonctions de référent technique et d'animation. Dans ce cadre, ma capacité à convaincre et ma rapidité d'adaptation constituent mes principales clés de réussite au sein d'équipes pluridisciplinaires.



Je cherche aujourd'hui à mettre à profit l'expérience et les connaissances acquises pour mener à bien des projets ambitieux, dans le souci constant de satisfaction du client et d'atteinte des objectifs.



Mes compétences :

Javascript

Développement

SQL

PHP

PL/SQL

CRM

SQL Server

C++

ORACLE

C

Batch

JAVA

Postgresql

Perl

SQL Server 2008/2010

Oracle SQL

MVC

E commerce

Hybris

J2EE

CMMI

ITIL

Avant vente

Management D'équipe

Java EE