Emmanuel CAUET

J'accompagne mes clients pour maintenir et améliorer leurs installations en partenariats avec plusieurs collaborateurs tous experts dans leurs corps de métiers.



Notre défi aujourd'hui étant de sensibiliser nos clients sur l'importance d'investir dans du matériel évolutif et prévoir sur le long terme le remplacement d'équipements vétustes afin de s'orienter vers une démarche d’économie d’énergie et de réduction des couts.









Mes compétences :

Anglais

Autocad

Froid & Climatisation – Plomberie Sanitai

Informatique

GMAO

Management

Électricité

Chauffagiste

Project management

Thermique

Climatisation