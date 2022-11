Emmanuel COHU

Double cursus : Droit privé / Droit des assurances à l'université de Rennes I et Géoéconomie et intelligence stratégique à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS). Certificats communs IRIS / ESC Grenoble en management stratégique.



Poste actuel : Juriste droit privé / partenariats au service santé des armées à Vincennes.



Mes compétences :

Conseil juridique

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Relations internationales

géoéconomie

Intelligence économique