Emmanuel COUFFIN-LE SAGE

POINTS FORTS

- Nombreux contacts dans lindustrie du luxe en Europe et en pays russophones

- Sens des responsabilités, curiosité

- Connaissances avancées du Droit, de l'administration et des finances

- Connaissance du marché russophone et de lEurope de lEst

- Bilingue russe, français natal, anglais courant



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES SIGNIFICATIVES

- Direction déquipes de 10 personnes (Développement, optimisation, embauche, droit...)

- Développement de réseau de clientèle (instauration de contacts privilégiés, constitution de

bases de clients VIP)

- Implantation de filiale de sociétés étrangères et développement de marques en Europe



Mes compétences :

- Négociation

- Gestion financière

- Analyse

- Gestion de projet

- Organisation

- Gestion des risques et analyses

- Leadership d'équipes

- Gestion des conflits

- Résolution de problème



Consulting

directeur technique

Informatique

Workflow

Gestion de projet

Reporting

Relations internationales

Optimisation des process

Organisation d'entreprise

Management opérationnel

Relations sociales

Direction financière

Comptabilité analytique

Stratégie

Gestion financière

Gestion administrative

Veille stratégique

Investissement

Stratégie commerciale