Emmanuel CRUVELIER

Points forts :

Autonomie, travail en équipe,

Adaptation aux systèmes informatiques,

Organisation, rigueur,

Pédagogie, adaptation au public,

Gestion de dossiers transversaux,

Sens profond de la relation client.



Compétences :

Fiscalité du patrimoine,

Fiscalité des entreprises et des affaires,

Fiscalité des personnes,

Fiscalité internationale,



Ingénierie patrimoniale (juridique et fiscale).



Conseil et veille fiscale, rédaction de notes et darticles,

Interface avec ladministration fiscale, contentieux fiscal,

Déclarations fiscales,

Transversalité juridique et fiscale.



Mon expérience professionnelle ma conduit à intervenir sur tous types dopérations juridiques et fiscales concernant les particuliers et des entreprises : questions courantes, montages et stratégies fiscales. Mon expertise sétend à lensemble des branches du droit fiscal, et me permet de faire face à un environnement réglementaire en constante évolution.



Mon goût pour les chiffres me permet daborder aisément les aspects financiers et comptable des missions qui me sont confiées.



La réalisation détudes, le conseil et lassistance en matière fiscale, la veille technique fiscale, sont des missions pour lesquelles j'ai acquis une expérience approfondie, tant technique que pratique ; je peux également apporter, à des particuliers ou à des entrepreneurs, mon concours pour la gestion de taxes, la rédaction de déclarations fiscales, ainsi que dans le cadre dun contentieux fiscal.



Mon expérience pratique en matière d'ingénierie patrimoniale me permet d'intervenir en tant de conseiller fiscal et patrimonial auprès d'une clientèle de particuliers et d'entrepreneurs, pour leur apporter mon assistance et mon concours dans toutes opérations d'investissement ou d'optimisation patrimoniale.



Je mets également au service de maisons d'éditions renommées mon goût et mes aptitudes prononcées et éprouvées pour la rédaction et la publication scientifiques.



Mes compétences :

Conseiller juridique