Emmanuel DE LAGARRIGUE

Tel:0626335349



Bienvenue sur mon profil



Dans mon métier d agent d'entretien du bâtiment

J' assure des fonctions de veille et de contrôle technique, je repère des dysfonctionnements. Je réalise les travaux d'entretien et d'aménagement qui ne justifient pas l'intervention d'une entreprise spécialisée. J' interviens sur une installation électrique domestique, sur une installation sanitaire ou encore sur des revêtements muraux et de sols



COMPÉTENCES:



Entretien et Aménagement sur l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment :

Lecture de plans ( pose d’éléments )

Pose de carreaux de plâtre, de placo collé sur ossature et finitions

Pose de papiers peints, de fibres de verre

Peinture de finition

Pose de faïence

Pose de parquet flottant

Pose de carrelage

Pose de portes et de sa serrurerie

Entretien espaces verts - Entretien piscine



Entretien et Aménagement sur une installation sanitaire :

Interventions chez les particuliers

Équipement et pose d'appareils sanitaires

Entretien des différents organes d'un réseau d'assainissement

Soudure acétylénique et à l’étain



Entretien et Aménagement sur une installation électrique domestique :

Diagnostic et résolution de panne

Pose de simple allumage, va et vient, prise de courant



Mes compétences :

• Entretien sur une installation sanitaire

• Entretien sur l’intérieur et l’extérieur d’un bâ

• Entretien sur une installation électrique domest

Tourisme

Maintenance