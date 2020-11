Emmanuel DE TINGUY

De la vente à la direction d'entreprise, j'ai mené mon parcours dans des contextes challengeant au sein de groupes de services en transformation profonde (hyper-croissance, restructuration, digitalisation, M&A, LBO).



Ma plus belle réalisation en tant que DG est d'avoir transformé Qualiconsult Immobilier, filiale du groupe éponyme, en N°1 français du diagnostic immobilier, dixit les études Xerfi et Plimsoll. De 2008 à 2016, le CA a été multiplié par 13 par hypercroissance organique de 3 M€ à 41 M€ et l'Ebitda est passé de -9% à +17%.



Convaincu que le succès d'une entreprise repose en grande partie sur sa capacité à attirer et fédérer des équipes de qualité, talentueuses et innovantes, motivées et engagées, contribuant à la satisfaction des clients et des actionnaires, je place le capital humain et l'intelligence émotionnelle au cœur de la performance.



Je suis titulaire d'un MBA de Kedge Business School et de formations de l'ESCP Europe en finance d'entreprise et en transformation digitale. A titre personnel, je suis membre du Cycling Team Voussert et finisher de 28 courses de VTT Marathon, dont le mythique Grand Raid Verbier-Grimentz dans les Alpes en Suisse.



Mes compétences :

Management

Direction générale

Business développement

Conduite du changement

Stratégie d'entreprise

Recrutement cadres

Vente B2B

Organisation d'entreprise

Restructuration d'entreprise