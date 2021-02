Emmanuel JUNES

Cadre administratif & financier, 26 années d'expérience.



Consultant Finance - Contrôle de Gestion & Audit, intervenant dans de grands groupes industriels et financiers, publics ou privés, pour exercer au travers de missions d'assistance, les principales fonctions des métiers rattachés à une Direction Administrative et Financière.



Ces missions ont une durée d'intervention généralement comprise entre de 2 et 24 mois.

Cependant j'étudie tout type de collaboration et de durée.

Mon intervention peut s'envisager sur tout type de structure, Grands Groupes, PMI / PME/ TPE, Association...



Compétences Clés :



- Contrôle de Gestion Budgétaire, Social, de Projets, et Prévisionnel.

- Contrôle, suivi des coûts et problématiques liés à limmobilier des institutionnels et du privé.

- Mise en place dIndicateurs Clés KPIs Suivi de performance Benchmark.

- Formalisation de Business Plan

- Optimisation des coûts Elaboration et suivi des tableaux de bord.

- Mise en place et harmonisation des procédures internes.

- Développement fonctionnel doutils de gestion au sein dune architecture réseau

- Mise en place dun ERP. (SAP; Hypérion; TM1...)

- Travaux Comptables et comptes sociaux annuels

- Interface avec les auditeurs internes et externes.

- Management Formations Réactivité Rigueur Disponibilité Sens datteinte des objectifs.



Secteurs dactivités :



- Gestion dactifs immobiliers (Propriétaires institutionnels et privés).

- Bâtiment & Travaux publics.

- Secteur de lIndustrie (Matières premières Défense)

- Laboratoire Pharmaceutique.

- Energies.

- Télécom Audiovisuel.

- Tourisme et Hôtellerie.

- Jeux et Casinos.



Volontaire, dynamique, travaillant en équipe et passionné par les grands projets, je démontre par mon relationnel, ma polyvalence et ma capacité dadaptation, une attention particulière à la notion de «Services Clients».



