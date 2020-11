Emmanuel LE POTIER

Je travaille actuellement chez Telephone Store, boutique de téléphonie, à Liffré. J'accueille et je conseille les clients, en adaptant mon offre à leurs besoins. Etant responsable de la boutique, je suis également amené à gérer les stocks et la caisse, ainsi qu'à former les nouveaux entrants.



Mon dynamisme et mon sens du contact me permettent d'être apprécié de la clientèle, un atout pour réussir dans ce domaine!



Mes compétences :

Sens du contact

Argumentaire commercial

Gestion de boutique

Adaptabilité