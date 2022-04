Emmanuel LOUIS

Je suis actuellement à la recherche d’un stage en conception et maintenance de solutions applicatives.

Je réalise un BTS SIO option Solutions Logicielles et Applications Métiers (diplôme de niveau III) au GRETA Vannes depuis le 1er septembre 2016 (en une année).

Je recherche un stage (du 13/03/2017 au 21/04/2017) afin d’approfondir mes compétences professionnelles en situation réelle de travail dans ce domaine et de mettre en application les connaissances acquises lors de ma formation.

Mes qualités relationnelles ainsi que mes capacités de prise de décisions rapides, développées lors de mes expériences en tant que responsable (chef d'équipe en production industrielle et responsable de cuisine), et la capacité de gestion du stress sont des atouts dans ce domaine.



Mes compétences :

TCP/IP

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

HTML5

Cascading Style Sheets

Management

UML/OMT

Microsoft SQL Server

Lotus Notes/Domino

Linux

Java

Production industrielle

Agroalimentaire