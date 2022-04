Emmanuel MARTINI DC

Aucune course au plus grand nombre de contacts. Des contacts qualifiés et personnellement rencontrés dans le cadre de mes activités de créateur d'ambiances olfactives avec le "Concept Perfume-jockey" ou dans le cadre de mon métier de "conseiller artistique" pour le développement de gammes de produits parfumés / chef de produit indépendant.



Après avoir créé en 2008, l'activité inédite de créateur d'ambiances olfactives & Perfume-jockey, soutenue par la marque terre d'Oc, à travers un partenariat évènementiel de 3 années (2011, 2012, 2013), j'en ai profité pour acquérir dans le même temps les compétences de Chef de produit spécialisé dans le développement de bougies non parfumées, bougies parfumées, vaporisateurs d'ambiance, diffuseurs rotins, diffuseurs électriques à usage domestique, parfums et thés biologique ou non.



J'ai donc constitué un solide réseau de fabricants et de fournisseurs, comprenant le coeur du produit mais aussi les packaging, particulièrement en Europe (France, Belgique, Espagne, Portugal, Pologne, Pays-Bas, Royaume-unis, Italie...) afin de proposer les produits au meilleur rapport qualité/marge et qualité/prix. Plusieurs missions m'ont amené à travailler sur le marché asiatique et "sourcer" des fabricants de bougies mais aussi d'accessoires autour de cette famille de produit et de celle du thé.



Les derniers produits parfumés développés entre 2012 et 2014 dans le cadre de l'activité de mon agence EMDC, sont distribués en Europe, avec une forte présence sur le marché Belge (INNO) et le marché Français (Galeries Lafayettes, BHV, Zodio...), mais aussi le marché Italien (Rinascente) et Suisse (Pfitzer).



Mes compétences :

Développement durable

Parfum

Evénementiel

Direction de projet

Création artistique

Brand management