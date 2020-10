Emmanuel MAZARD

Créateur de solution : Garde d'enfants, Baby sitting, Chaueur pour activités extra-scolaires... dans l'Essonne et le Val de Marne proche de Crosne



Jeune homme sérieux, ponctuel, honnête, responsable, patient, ferme, assez flexible sur les horaires et non fumeur, également véhiculé, je dispose également de 3 rehausseurs, depuis 2006 jexerce avec passion ce métier dans la garde des enfants de 2 ans et demi à 12 ans à domicile.



Disponibilités régulières à compter du mardi 1 septembre 2020, jour de la rentrée des classes à Crosne et 10kms aux alentours :



- Tous les matins dès 6h, du réveil, aide à l'habillage et toilette au transport à l'école pour 8h30/9h, les lundi, mardi, jeudi et vendredi ;

- Tous les samedi et dimanche à plein temps ;

- une des deux semaines des vacances scolaires à plein temps : Toussaint, Noël, février et Pâques.



Je suis resté 3 ans chez la même famille ou j'ai gardé 2 filles de 3 ans et demi et 7 ans sur Villecresnes (mise en relation sur demande).



Je suis resté 2 ans, je m'occupais d'un garçon de 4 ans et demi tous les matin une semaine sur 3 jours et l'autre sur 4 jours et ainsi de suite de 6h30 à 8h30 du réveil jusqu'à l'école sur Boissy saint Léger (mise en relation sur demande).



Depuis le 19 septembre 2018, je m'occupe de 2 filles de 3 et 6 ans tous les mercredi de 8h30 à 18h30 ainsi que pendant une des deux semaines des vacances scolaires.

**A compter du 9 septembre 2019 rajout des lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30** sur Draveil (mise en relation sur demande).



J'aime beaucoup les jeux à l'extérieur : Piscine, forêt, parc à jeux, zoo, salon de l'agriculture, jeu de ballon, skate park...

Concernant les jeux d'intérieur : jeux de société, cache-cache, jeux manuels, dessins, origami, lire des histoires, pâte à modeler...



Dans la mesure du possible je préfère un engagement à long terme.



Je dispose également d'un cv en ligne ou j'ai détaillé mon travail avec 22 familles et 44 enfants (lien sur demande).



