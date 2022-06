Emmanuel MODJODE MODJO

Issu d'un diplôme d'ingénieur en système énergétique et Mécatronique, complété d'une expérience en maintenance industrielle et productivité en plus en gestion des projets.Ces expériences m'ont permis de mettre à l'épreuve mes connaissances et mes compétences dans le monde du travail.

Moi même organisée et autonome, j'ai un esprit d'équipe et des qualités relationnelles développées. Des connaissances en Mécatronique, systèmes énergétiques et en maintenance industrielle sont des missions pour lesquelles j'ai des compétences.

Disponible dès maintenant, le travail le week-end ne me dérange pas et les horaires décalés non plus.





Dans l'espoir d'obtenir un entretien pour vous présenter plus amplement mes compétences et motivations, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.





Modjode Modjo Emmanuel