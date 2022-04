Emmanuel PAGNONCELLI

Fort d’une 20 ène d’années dans le domaine du génie climatique ; ma rigueur dans le suivi des affaires m’a conduit aux plus grands industriels français .

Mon implication de a à z dans les projets m’a permis de maîtriser en toute autonomie les différentes étapes et l’organisation pour livrer l’installation au client final .

En s’adaptant aux environnements, aux situations de travail, j’ai toujours amélioré la gestion et la rentabilité des affaires.

Ma performance commerciale m'a permis de vendre des solutions économiques aux industriels



Mes compétences :

Maintenance

Responsable d'affaires

Responsable maintenance

Gestion de projet

Ingénieur vente

Génie climatique - HVAC

AutoCAD

Industrie

Chargé d'affaires

Négociation commerciale

Travaux neufs

Leadership

Cvc