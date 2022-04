Emmanuel PAUL

Cadre commercial bilingue Anglais avec plus de 10 ans d’expérience dans l’informatique et le mobile



• Vente et prospection dans l’informatique (services, logiciels et plateformes) pendant 10 ans

• Gérant d’une Startup dans les services financiers mobiles pendant 3 ans

• Chef de projet sur des déploiements de Mobile Payment / Mobile Banking pendant 3 ans

• Ingénieur commercial Services pour IBM dans la Banque et l’industrie pendant 4 ans

• Management d’équipes (10 personnes), ingénieurs et commerciaux, pendant 4 ans

• Développement de réseaux de revendeurs, distributeurs et agents en France, Moyen Orient &Afrique

• Marketing B2B & B2B2C et gestion de produits digitaux mobiles, du développement au lancement

• Consulting en Business Development dans le secteur des Fintechs en France et en Afrique

• Bilingue Anglais, 8 ans d’expérience à l’export (Europe, Afrique, Moyen Orient), Espagnol bon niveau



Mes compétences :

Mobile Banking