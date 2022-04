Emmanuel PHILIPPOT

Autodidacte, en 2005 je créais Manuphi, une petite structure de création de sites web, en réunissant autour de moi de nombreux professionnels : webdesigner, photographe, rédacteur web, développeur, responsable marketing digital, traducteur, spécialiste SEO ...

J'ai accompagné mes clients dans leurs projets web depuis la réflexion et le conseil en développement jusqu'à la production finale, la mise en ligne, l'hébergement, la maintenance et le suivi (réseaux sociaux, référencement, emailing...).

Aujourd'hui, je souhaite travailler sur des projets plus conséquents et rejoindre une nouvelle équipe que je saurai manager, afin d'atteindre les objectifs fixés.



Mes compétences :

Création de site web

Développement web

E-commerce

WordPress

Joomla!

TYPO3

Symfony

JavaScript

Prestashop

PHP, SQL, CSS, XHTML

Gestion de la relation client

Analyse des besoins clients

Mockup

Rédaction cahier des charges

Pilotage de projets

Gestion de projet

SugarCRM

Zoho