Emmanuel PITON

Après 14 années passées dans le secteur automobile, où j'ai occupé des postes opérationnels et hiérarchiques dans les domaines industriels et fonctionnels (Lean et Organisation), j'ai intégré le secteur aéronautique, d'abord en tant que chef de projet industrialisation, puis aujourd'hui comme chef du pôle Méthodes Industrialisation d'Hispano-Suiza (Groupe Safran)



Je parle couramment Anglais. Je suis intervenu en France, Chine, Brésil et Argentine.



Mes compétences :

Industrialisation

Management

Gestion de Projet

Lean

Lean management

Ingénierie

Assemblage et montage mécanique

Conduite du changement