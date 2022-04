Emmanuel PONTILLO

Eurovia est l'un des principaux acteurs mondiaux de la construction, de l’entretien et de la maintenance d’infrastructures de transport routier et ferroviaire. L'entreprise réalise 59% de son chiffre d'affaires en France. Eurovia propose un ensemble intégré d'expertises et de savoir-faire à travers quatre métiers : les travaux d'infrastructures de transport et d'aménagement urbain, l'exploitation de carrières, la production industrielle, la maintenance et les services.



Sa politique d'innovation, tant dans le domaine de l'environnement que celui de la sécurité des infrastructures, place le développement durable au cœur de sa stratégie.





Mes compétences :

Certification ISO 9001

Marquage CE des enrobés

Marquage CE des liants

Attestation professionnelle commissionnaire

Attestation professionnelle transport

Marquage CE des enduits superficiels

Attestation professionnelle voyageurs

Marquage CE des ECF

Norme ISO 14001

Comptabilité générale

Comptabilité analytique

Analyse de risque

Formateur d' entreprise

Risque chimique

Cerification amiante

Environnement

Management

Gestion de projet

Recrutement

Achats

Communication

auditeur interne ISO