O Constitution et développement d’équipes opérationnelles

o Management de cadres dirigeants et fonctionnels

o Logique de résultat dans un secteur complexe en profonde mutation

o Vision stratégique du secteur, développement et restructuration

o Direction de projets et conduite du changement



Mes compétences :

Directeur des opérations

Directeur général

Santé

T2A