Emmanuel RAFIN

En reconversion professionnelle dans la gestion des déchets urbains, via la formation de Mastère Spécialisé (Bac+6) "GEDE" (Gestion et valorisation des déchets) de l'ENGEES (Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement - Strasbourg).

Je recherche actuellement un stage ingénieur de 6 mois (Avril-Septembre 2016) en France ou à l'international en priorité dans les missions suivantes :

- prévention/collecte : étude, dimensionnement et mise en oeuvre de collecte sélective de biodéchets; études et mise en oeuvre de la tarification incitative

- valorisation matière via le recyclage : études sur les filières de valorisation matières des Déchets d'Activités Economiques (DAE) (ex: éco-organismes et organisations professionnelles de l'industrie)

Multilingue (anglais, espagnol, portugais) et mobile, j'ai une expérience internationale de 5 ans en ingénierie de projet urbain et scientifiques complétée par une pratique de 5 ans des projets de recherche et d'innovation européens.