Emmanuel ROSSE

Ayant un double diplôme d'ingénieur généraliste, Master 2 management et administration des entreprises, j'occupe actuellement le poste de chef de projet électricité et instrumentation projet pétrole gaz (oil and gas) chez 2H Energy du groupe CNH Industrie (FIAT), entreprise spécialisée dans la fabrication de groupes électrogènes et projets électrotechniques.



Je m'occupe:

- d'étudier des parties électriques et instrumentation de groupes électrogènes destinés à des projets pétrole gaz (oil and gas). Mon projet actuel est la réalisation d'un groupe électrogène de secours pour le FPSO Samsung Heavy Industrie EGINA.

- de rédiger des analyses fonctionnelles.

- de définir les armoires électriques et l'instrumentation.

- de réaliser les schémas électriques.

- de gérer les demandes d'approvisionnement et les consultations des principaux postes des projets.

- de superviser la production et assurer le suivi technique.

- de réaliser le suivi budgétaire de projet.

- de fournir et suivre la partie documentaire en électricité et instrumentation.



Mes compétences :

Support

Industrialisation

Maintenance

Électronique

International

Électromécanique

Contrôle de gestion

Métrologie

Production

Optique