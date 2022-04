Emmanuel ROUHIER

01/09/09 : Analyste Process et Projets Finance - MERIAL

Amélioration des process Finance

Coordination de projets Finance/SI

1er support Oracle Application V 12.1.3 , modules AR, INV, GL.

Tests Releases et Upgrade Oracle Application





01/08/05 Responsable de la comptabilité Industrielle et du reporting des ventes (MERIAL) – CDI

Encadrement d’une équipe de trois personnes.

Coordination et contrôle valorisation des stocks.

Suivi, contrôle et paramétrage des flux de stocks et de leur comptabilisation, pour Merial SAS.

Contrôle et coordination du reporting des ventes au Groupe

Coordination de l'organisation et participation aux inventaires.

Détachement sur projet mise en place Oracle, partie comptabilité Industrielle



2000 - 05 Contrôleur de Gestion France Hubbard SAS (Groupe GRIMAUD) – CDI

Encadrement d’une comptable analytique et d’un apprenti contrôleur de gestion production.

Contrôle Budgétaire, élaboration des budgets, suivi des stocks, CAPEX.

Refonte et gestion du plan comptable analytique de la Société.

Elaboration de nombreux tableaux de bord sous Excel pour d’autres services (HR, Production,..).

Participation à l’étude de refonte des systèmes d’informations globaux.



1998 - 00 Cadre Assistant Financier Europe - Merial. (AVENTIS + MERCK) - CDD 18 mois

Etude et simulations en vue d’une harmonisation des prix européens.

Support pour la production et l’analyse des chiffres Business mensuels.

Participation à la refonte globale des systèmes de reporting et consolidation financiers.



1997 - 98 Cadre Business Support Assistant - Becton Dickinson. - CDD 18 mois

Coordination des projets liés aux système d’informations (EDI, messagerie électronique Lotus Notes), développements bureautiques pour analyser les marges des Distributeurs et élaborer leurs budgets.

Support technique de la force de vente : hot-line, formation, développements d’outils de suivi.



1996 - 97 Service Militaire au 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins de Bourg Saint Maurice.



1996 Business Support Assistant - Siège européen de Becton Dickinson. - Stage3 mois

Réalisation, sur Excel et Visual Basic, d’un outil expert et automatisé pour améliorer la qualité des prévisions des ventes.



1995 Support bureautique au Service Contrôle Interne de la Compagnie Bancaire - Stage 9 mois

Réalisation, sur Excel et Visual Basic, d’un outil automatisé d’aide à l’analyse des comptes de résultats et de bilan de la société Financière Kléber.

Un outil de gestion des coupons d’obligations a été aussi réactualisé.



Anglais : compris, lu, parlé : niveau moyen.

Informatique : Maîtrise parfaite d’Excel et de sa programmation en Visual basic pour Excel,

Bonnes connaissances utilisateur de Word, Access, Business Object, AS400 et Query, IRIS Finance, Orcale Application V12, Discoverer



Mes compétences :

Ski

Informatique

Contrôle de gestion

Finance

Reporting