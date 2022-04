Emmanuel SILLIERE

Aujourd'hui responsable du département Clients C1-C4 à la DSI de ERDF, mon expérience mixte Conseil puis Client m’a permis d’acquérir des compétences et expertises fortes autour de la Supply Chain puis du secteur de la distribution d'Energie comme du management d’équipe et du pilotage de projet.



Mes domaines de compétences :

- le secteur de la distribution d'électricité sur le Marché d'affaire : relation avec les fournisseurs d'énergie, comptage, facturation, reconstitution des flux, et la mise en oeuvre de SI dédiés,

- la distribution de marchandises en B to B (industriel) et B to C (Retail, notamment dans le Luxe et la Mode): processus, contraintes, particularités,

- la planification de la supply chain, la gestion du réseau de distribution, la mise en oeuvre de SI type "APS" (APO, Manugistics, i2),

- l'execution logistique, c'est-à-dire le stockage physique et le transport, sur l'organisation comme sur la mise en oeuvre du SI (majoritairement SAP).



Mes points forts:

- double compétence métier et SI,

- expertise en Supply Chain et Energie,

- maîtrise de la méthodologie de mise en oeuvre de SI comme de la refonte des processus et des organisations,

- management hiérarchique d'équipe comme coordination transverse.



Mes compétences :

AMOA

APS

Distribution

Distribution Retail

Electricité

Energie

Logistique

Organisation

Retail

SAP

SAP RETAIL

Supply chain

Traçabilité