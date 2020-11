Emmanuel SOLAZZO

J’exerce depuis 10 ans le métier Technicien.



Les différents postes que j'ai occupés m’ont appris l’autonomie, la rigueur et le sérieux qui me caractérisent.

Mon Baccalauréat STI Génie Electrotechnique me permet d’avoir une approche logique et technique des tâches qui me sont confiées.

Les différents métiers que j’ai exercé, m’ont également permis d’acquérir une maitrise de l’outil informatique ainsi qu’un sens développé du relationnel.



Evoluer dans un environnement agréable et chaleureux participe à la motivation, l'implication et amène à se développer tant sur le plan professionnel que personnel.



Mes compétences :

Relations clients

Autonomie

Service client

Diagnostique

Respect et mise en place des Process

Disponibilité