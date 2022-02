Emmanuelle GENDARME

Bonjour à tous,



Je suis en mesure d'apporter à votre enseigne bon nombre de compétences parmi lesquelles : polyvalence, rigueur, méthode et volontariat.



Je suis actuellement assistante SAV chez Exertis France.



Je souhaiterais idéalement intégrer votre entreprise à long terme en tant qu'assistante de gestion polyvalente (RH, clientèle, administrative) mais reste cependant à l'écoute d'opportunités .



Je me tiens à votre entière disposition afin de discuter d'un éventuel poste à pourvoir.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Publisher

Adobe Photoshop

Internet

Ciel Paye

EBP

AX Dynamics

Pleiades

Gestion administrative

Adaptabilité

Facturation

Relation fournisseurs

Relations clients

Reporting

Suivi clientèle

Organisation

Accueil physique et téléphonique

Autodidacte

Gestion des ressources humaines

Conformité

Proactivité

Rigueur