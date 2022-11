Après avoir exercé pendant près de 15 ans en officine, je suis à la recherche de nouvelles perspectives professionnelles qui me permettent de valoriser mon expérience, mes connaissances scientifiques (notamment dans les pathologies du SNC, leurs thérapeutiques et les toxicomanies) ainsi que mes compétences commerciales et mes qualités relationnelles.





Mes compétences :

Commerciales

Conseil

Formation

Merchandising

Négociations

Négociations commerciales

PARAPHARMACIE

Relationnel

Vente