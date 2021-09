Emmanuelle MARTOS

Boostez votre business avec la location financière !



Pourquoi acheter vos équipements professionnels quand la location financière vous permet de disposer d’un matériel dernier cri, et ce à toutes les étapes de votre croissance ?



Avec des solutions de financement flexibles, GRENKE vous accompagne dans vos projets d’investissements.



Choisir GRENKE comme partenaire financier c’est l’assurance de bénéficier :



:: De solutions sur-mesure, adaptées à vos besoins.

:: D’un accompagnement personnalisé.

Avec nos 17 agences réparties sur le territoire national, un interlocuteur dédié vous accompagne dans vos projets.

:: De réponses rapides avec des pouvoirs décentralisés en agence.

90% des demandes de location sont traitées en moins de 30 minutes.



Saviez-vous qu’en plus des équipements IT classiques, nous finançons également les logiciels, les équipements industriels et médicaux, le mobilier de bureau, et bien d’autres équipements ? Vous avez une question sur un équipement à financer ? Contactez-nous sans plus attendre. Nous répondrons à toutes vos questions.



Retrouvez-nous sur : www.grenke.fr

E-mail : channel@grenke.fr

Téléphone : 03 90 20 85 00



Mes compétences :

Créativité

Rédaction

Communication

Communication interne

Gestion de projet

Management

Marketing

Ressources humaines

Community management

Réseaux sociaux