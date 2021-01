Emmanuelle PIERSON (SPEHNER)

D'un naturel réactif, dynamique et autonme, je suis en mesure de m'intégrer et de m'adapter à une équipe très rapidement quelque soit sa taille.



Je suis rigoureuse et dotée d'un bon sens du relationnel. Forte d'une bonne capacité d'écoute, je souhaite pouvoir accéder à des responsabilités et mener à bien de nombreux projets.



Mes maîtres mots sont : challenge, ambition et conscience professionnelle.Forte de mes succès comme de mes échecs, je recherche avant tout une entreprise qui me corresponde...



Mes compétences :

Attentive

dynamique

Organisée

Perfectionniste