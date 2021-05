Emmanuelle SAGARDOY

GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES ET AURA INTERIM

RESPONSABLE - DIRECTRICE JURIDIQUE

Depuis le 1er décembre 2002 (C.D.I.) - Société d’Ingénierie Technologique

. Mise en place des Conditions Générales de Vente et des Conditions Générales d’Achat, modélisation et validation de tous les contrats du groupe (prestations de services, partenariat, sous traitance, marchés publics et privés, mandats, baux, garanties bancaires, délégations de pouvoir délégation de signature...).

. Mise en place de la procédure de validation des contrats et contrôle du respect des engagements contractuels.

. Négociation, suivi et gestion juridique des baux et SCI.

. Suivi et gestion juridique des contentieux.

. Interface, instructions et supervisions des avocats, huissiers, notaires, assureurs, courtiers...

. Suivi juridique et négociation des contrats d’assurances IARD (R.C. Mandataires Sociaux, R.C., dommages aux biens, flotte auto...) et des assurances de personnes (prévoyance et frais médicaux) et gestion des sinistres.

. Suivi et gestion du portefeuille des marques et brevets.

. Conseils et analyses juridiques pour la direction générale et opérationnels.

. Formation interne et sensibilisation des opérationnels aux missions de la direction juridique, au droit des contrats et au délit de marchandage.

. Mise en place du site intranet juridique du groupe et veille juridique.



VENTELO FRANCE SA - CHARGEE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES

De juillet 2000 à novembre 2002 (C.D.I.) - Opérateur européen de solutions télécoms

• Rédaction des contrats (prestations de services, commercialisation, conditions générales de vente et d’achat, partenariat, confidentialité, mandat, baux, convention d’occupation du domaine public…)

• Contrôle en interne et en externe du respect des engagements contractuels.

• Conseil et analyse juridique à la demande des services internes.

• Suivi juridique des 42 baux commerciaux : fermeture d’établissements secondaires, diagnostic de la situation juridique de chaque site, rédaction d’avenants, de résiliation, négociation de l’indemnité de résiliation anticipée, congé en période triennale…

• Réduction des coûts : résiliation des baux et contrats de prestations de services.

• Mise en place et suivi de procédures : validation des contrats, clients défaillants.





ASSISTANCE CONSEIL CONTENTIEUX FINANCIER - ATTACHEE ET REDACTRICE JURIDIQUE

2000 (Interim/C.D.D.)

• Règlement amiable et judiciaire des dossiers contentieux de banques et établissements financiers : droit des obligations civiles, commerciales, assurances, procédures collectives, voies d’exécution.



CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT - ASSISTANTE JURIDIQUE EN DROIT DES SOCIETES

1999 (Intérim)

• Préparation et rédaction des P.V. des conseils d’administration et assemblées générales des SICAV.

• Suivi des formalités de SICAV auprès du Greffe.



CITCOM - FRANCE TELECOM MULTIMEDIA - ASSISTANTE DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

1998 (C.D.D.)

• Suivi des dossiers juridiques : organisation et à la rédaction des P.V. des C.A. et A.G., contrats de prestations de services, baux, suivi des marques, dossiers contentieux, suivi du budget infrastructure, gestion des fournisseurs.



SEXTANT - SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE - CHARGEE DE MISSION EN DROIT SOCIAL

1997 (Stage)

• Etude sur la mise en place de la réduction du temps de travail (Loi de Robien).

• Etude sur le cadre juridique des procédures collectives de licenciement économique du GAN.