Emmanuelle VERSPUY

Gestion de projet, Services financiers ; Ouverte à de nouvelles opportunités



Durant mon parcours professionnel, je suis intervenue auprès de différents acteurs du secteur bancaire et financier.

Je dispose d'une double expertise, métier et projet, qui m'a permis d'accompagner les clients à prendre les meilleures orientations et à les implémenter dans des conditions optimales.

J'ai relevé de nombreux challenges au cours de ma carrière. Pour cela, j'ai dû faire preuve de pugnacité, de réactivité, d'adaptabilité, de rigueur, d'initiatives et d'autonomie. Cela en privilégiant toujours le service, le travail collectif, le tout dans un esprit de co-construction.