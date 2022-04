Emmanuelle ZEHREN BARDOT

17 ans d’expérience dans le secteur associatif - public justice - attachée aux principes d'égalité et de solidarité.

J'ai eu en charge des services diversifiés comme des Points d'accès au droit, une plateforme juridique nationale pour les personnes incarcérées et leurs proche, ou encore des services axés sur l'insertion à la sortie de prison via l'hébergement ou l'accès aux papiers d'identité pour le maintien des droits sociaux.

Actuellement, je m'oriente vers la direction d'un établissement à caractère social ou le pilotage d'un réseau.

Mon expérience professionnelle diversifiée, alliant la défense des droits et l'inclusion sociale dans des fonctions au carrefour du stratégique et de l’opérationnel, sont des compétences que je voudrais mettre au service d'une structure d'intérêt général.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement de partenariats

Conseil et veille juridique

Communication événementielle

Analyse stratégique

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Management opérationnel

Définir et conduire ue politique de communication

Animation de formations

Gestion du bénévolat

Recutement et gestion des compétences