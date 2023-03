Enguerrand LA COTTE

Titulaire de mon Diplôme de Comptabilité et de Gestion, j'ai intégré la filière Business Management en Master 1 à l'Edhec.



J'ai donc des compétences poussées en contrôle de gestion, finance d'entreprise ou encore en droit. A ces compétences techniques davantage tournées vers la finance s'ajoutent des compétences en marketing ou en stratégie acquisent en école de commerce.



Je recherche activement une entreprise dans laquelle effectuer un stage de 6 mois durant mon année de césure, entre juin 2017 et août 2018. Je souhaiterais réaliser durant cette année, un stage dans le secteur de l'Audit et un autre dans le secteur de la stratégie.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Access

Sage

Sage Accounting Software

Microsoft Office