Agé de 23 ans, je suis un garçon calme, très ambitieux et prêt à saisir les opportunités. En tant qu'afroptmiste, j'accorde une place de choix au reseautage et à la recherche du savoir. Sur le plan academique, je suis étudiant en Bac+4 (Première licence) en Sciences de l'Information et de la Communication en RDC; alors que sur le plan professionnel, je suis journaliste à Afrik.com, Ap-21, Imediane, Amina Mag...Des medias panafricains basés en France.