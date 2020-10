Transmission de l'Enseignement spirituel de Akaraha ([akaraha]: la lignée du vide originel)



Akaraha est une tradition spirituelle ésotérique et mystique. L'enseignement est celui d'un savoir ancestral qui, au rythme du non-temps et dans le non-espace, révèle l'illusion de la réalité, et fait ainsi refleurir à la conscience de l'être incarné son union avec son essence divine.