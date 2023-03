Enzo BUGIADA

Mes compétences :

Scénariste

Documentaliste

Médiation culturelle

Référencement

Classement



Ecriture de scénarios, Après ma Licence en Documentation, j'ai fait une école de cinéma à Paris.

Trouver un producteur n'est pas chose aisée même lorsqu'un réalisateur chevronné (Michel Duvernay) qui hélas nous a quitté, vous dit que

votre scénario est intéressant et que c'est à vous de jouer !!



Actuellement, je fais de la formation au sein d'une association "Mots et Merveilles" rattachée à la médiathèque Georges Sand de Louvroil - dont je suis originaire. C'est enrichissant et cela me permet de me sentir utile.



Je me forme aux nouvelles technologies en informatique à Efficience.



J'ai validé en Décembre dernier 5 ans d'études en Astrologie : 3 ans d'initiation générale et 2 ans de prédictions et je fais des prévisions

pour l'avenir à mes proches ainsi qu'à mes amis.



Veuf, un fils.











.