Au travers des multiples responsabilités qui m’ont été confiées au cours de ma carrière, j ‘ai acquis une solide expérience et un savoir faire pour assurer efficacement la production industrielle. bonne connaissance en tôlerie, peinture, l’électricité, électronique, automatisme, hydraulique et pneumatique, lecture de plan et schéma.



Exécute des opérations en respectant des normes strictes de qualité et de productivité. Solutionne les problèmes qu’engendre la gestion d’ équipe. Bonne connaissance des productions sans interruption du milieu industriel.

Dirige et gère l'ensemble des équipes d’intervention, planifie les taches en rapport de la charge de travail des différents ateliers en fonction des flux. Organise, optimise et supervise des moyens et des procédés selon les priorités, et les impératifs de sécurité. Pilote et gère les stocks de pièces détachées, en anticipation des besoins, et l'approvisionnement en matières et d'équipements des ateliers.



Mes compétences :

Métrologie

Travail en équipe

Gestion de la production

Décolletage CN

Maintenance informatique

Gestion PABX

Microsoft Office

Gestion des déchets

Conduite de projet

Maintenance industrielle

Poinconneuse

Utilisation CN

GPAO

Gestion budgétaire