Eric BACCI

Je suis acteur de la formation professionnelle pour adulte et coach.



Jinterviens dans différents domaines de la formation directement auprès des entreprises ou pour dautres organismes de formation.



Avec une grande expérience de terrain et des hommes, une facilité de contact et d'apprentissage, le tout accompagné d'un bon sens pédagogique, j'ai développé à travers un parcours professionnel diversifié, des capacités d'autonomie, de résistance et d'adaptabilité.



Diplomate de nature, j'ai toujours su trouver la passion d'avancer dans chacune de mes expériences.



Mes compétences :

Transmettre

Analyser

Identifier

Développer



Structurer

Administrer

Diriger

Accompagner

Coacher

Animer